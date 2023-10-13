Главные новости за 13 октября. Воронеж, Курск, Орел
В Черноземье сократилась интенсивность корпоративных банкротств. За первые три квартала года разорились на 24-60% меньше компаний, чем за аналогичный период 2022-го
Орловский суд назначил по шесть лет лишения свободы трем членам запрещенного в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»
ГК «Вагонмаш» анонсировала строительство в Курской области завода полиэфиров за 240 млн руб.
В Воронеже полностью открыто движение по двухуровневой развязке пересечении улиц Минской и Остужева
В Курской области власти определили пул подрядчиков для ремонта более 200 км дорог. Сумма тендеров достигает 4,4 млрд руб.
Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области потребовало обанкротить топливозаправщика в закрытом местном аэропорту
В Воронеже ФАС завела дело на структуру «Газпрома» за отключение газа