Главные новости за 13 октября. Воронеж, Курск, Орел

В Черноземье сократилась интенсивность корпоративных банкротств. За первые три квартала года разорились на 24-60% меньше компаний, чем за аналогичный период 2022-го

Орловский суд назначил по шесть лет лишения свободы трем членам запрещенного в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»

ГК «Вагонмаш» анонсировала строительство в Курской области завода полиэфиров за 240 млн руб.

В Воронеже полностью открыто движение по двухуровневой развязке пересечении улиц Минской и Остужева

В Курской области власти определили пул подрядчиков для ремонта более 200 км дорог. Сумма тендеров достигает 4,4 млрд руб.

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области потребовало обанкротить топливозаправщика в закрытом местном аэропорту

В Воронеже ФАС завела дело на структуру «Газпрома» за отключение газа