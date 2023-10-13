ГК «Вагонмаш» планирует построить в Курской ОЭЗ завод за 240 млн рублей

ООО «Передовые технологии машиностроения» («ПТМ», входит в ГК «Вагонмаш») планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Третий полюс» в Железногорском районе Курской области завод по производству полиэфиров широкого спектра применения для железнодорожной техники, автомобилестроения и строительства. Об этом сообщили в корпорации развития региона. Ожидаемый объем инвестиций составляет 240 млн руб., может быть создано 34 рабочих места.

По данным корпорации, «ПТМ» уже проведено межевание земельного участка и утвержден межевой план. В ближайшее время планируется заключить договор аренды.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Передовые технологии машиностроения» зарегистрировано в Железногорске в марте 2021 года для производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Уставный капитал — 80 тыс. руб. 2021 год общество закончило с чистым убытком в 10 тыс. руб., 2022-й — в 109 тыс. руб. Гендиректором является Валерий Валеев, единственным владельцем — Александр Андреев. Компания входит в ГК «Вагонмаш», которая производит комплектующие для грузового железнодорожного состава. Господин Валеев также выступает гендиректором железногорского ООО «ПО "Вагонмаш"», а господин Андреев возглавляет московское ООО «УК "Вагонмаш"».

Два года назад компания заявляла о планах по строительству в «Третьем полюсе» завода инновационной железнодорожной техники за 234 млн руб. Планировалось, что он будет реализован на участке площадью 9,7 га в 2023-2025 годах, создаст 154 рабочих места.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте