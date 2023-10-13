Бизнес в Черноземье стал вполовину реже банкротиться в 2023 году

Арбитражные суды в регионах Черноземья за три квартала 2023 года признали банкротами на 24-60% меньше компаний, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщается в аналитике Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»). Динамика связана с тем, что большую часть 2022 года действовал мораторий на инициирование новых дел о банкротстве.

В Воронежской области, по данным ЕФРСБ, в январе-сентябре процедура конкурсного производства (основная и финальная стадия банкротства, предусматривающая ликвидацию бизнеса и распродажу активов) была введена судами в отношении 46 юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств (проходят по одной строке в статистике). Это на 46% меньше, чем в первые девять месяцев 2022 года (79 случаев).

Еще большее снижение демонстрирует Белгородская область, где за три квартала обанкротились 25 предприятий — на 60% меньше, чем год назад (63). В Тамбовской области арбитражный суд за девять месяцев 2023-го признал несостоятельной 21 компанию — на 40% меньше, чем в 2022-м (35).

В Липецкой области наблюдается снижение числа банкротств на 33% (с 18 до 12). В Орловской области показатель уменьшился на 30% (с 20 до 14). В Курской области ЕФРСБ фиксирует снижение интенсивности корпоративных банкротств на 24% (с 37 до 28),

Снижение связано не с экономическим, а с административными факторами. С 1 апреля по 1 октября 2022 года действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве всех лиц, за исключением застройщиков. Также мораторий в отношении отдельных категорий компаний действовал в 2020 году.

«Количество новых процедур существенно сократилось по сравнению с относительно стабильным в экономическом плане 2019 годом. Думаю, такая динамика в значительной степени объясняется двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась, как минимум, не менее эффективной, чем банкротство. Характерно, что и государство в лице ФНС также снизило активность в плане инициирования процедур»,— отмечает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

Одновременно за первые три квартала 2023 года в России в 2,9 раз увеличилось количество опубликованных сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний, сообщается в аналитике ЕФРСБ. Это также «объясняется тем, что значительную часть 2022 года действовал мораторий», говорит господин Юхнин.

О банкротстве крупного нефтетрейдера в Тамбовской области — в материале «Ъ-Черноземье» «Долги с разводами бензина».

Сергей Калашников

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