В Воронеже ФАС завела дело на структуру «Газпрома» за отключение газа «Святогору»

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» попало под антимонопольное дело за незаконное отключение газа местному ООО «Святогор» с 14 по 16 июня 2023 года. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России.

Ведомство установило, что у «Святогора» есть просроченная задолженность перед структурой «Газпрома» за поставленный газ за период с декабря 2021 года по июнь 2023-го. По данным ресурсоснабжающей организации на 15 августа, она составляла 114,1 млн руб.

Как установили в УФАС, «Святогор» обслуживает более 1,2 тыс. потребителей, среди которых несколько медучреждений (в том числе БСМП №10) и детсадов. Из них своевременно не оплатили подачу газа лишь 53 потребителя.

«Действующее законодательство запрещает ограничение или прекращение поставки газа, используемого для оказания коммунальных услуг, для добросовестных потребителей, а также медицинских учреждений. Таким образом, действия ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" имеют признаки нарушения закона "О защите конкуренции", поскольку привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей»,— посчитали в УФАС.

В августе мэр Вадим Кстенин сообщил о продаже котельной «Святогора» «другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность и эксплуатировать источник теплоснабжения». По словам господина Кстенина, если сделка не состоится, муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» «подхватит объект» и обеспечит его работу зимой.

ООО «Газпром газораспределение Воронеж», по собственным данным, занимается поставкой газа, установкой и обслуживанием счетчиков, реализует отраслевую программу внедрения автоматизированной системы коммерческого учета газа. По данным Rusprofile.ru, компания была учреждена в 1998 году. Генеральным директором является Константин Зубарев. Выручка общества в 2022 году выросла на 8%: с 5,1 млрд до 5,5 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 40%: с 390 млн до 233 млн руб. ООО «Святогор» было зарегистрировано в 2012 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром является Николай Козко. 2022 год компания закончила с выручкой в 140 млн руб. и чистым убытком в 21 млн руб., 2021-й — 107 млн руб. и 42 млн руб. соответственно. С 2014 года «Святогор» получил 109 госконтрактов на сумму 106 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются БСМП №10 (55,1 млн руб.), детский сад №183 (14 млн руб.) и детский сад №99 (10,7 млн руб.).

Алина Морозова

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