Орловский суд назначил по шесть лет лишения свободы трем «Свидетелям Иеговы»

Советский райсуд Орла признал трех местных приверженцев запрещенного в России религиозного движения «Свидетели Иеговы» виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), им назначено по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Уголовное дело рассматривалось с начала прошлого года. Трех человек обвиняли в «выполнении активных действий организационного характера, направленных на продолжение ее незаконной деятельности». Из экстремистских побуждений они, по версии следствия, осуществляли на территории Орловской области созывы собраний и распространяли экстремистскую литературу, привлекая жителей области «к участию в преступной деятельности».

Приговор в законную силу пока не вступил. В картотеке дел имена обвиняемых скрыты.

В 2019 году суд в Орле приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена за аналогичное преступление к шести годам лишения свободы. Под стражей он провел пять лет, часть времени — в СИЗО. В мае прошлого года он закончил отбывать наказание.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте