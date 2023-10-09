Минэнерго: на внутренний рынок поступает не менее 50% производства дизеля

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия нарастила поставки дизельного топлива на экспорт таким образом, чтобы на внутренний рынок поступало не менее 15% произведенного топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

У министра спросили, в каком объеме возобновился экспорт дизтоплива относительно всего производства в России. «В оптимальном объеме, который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства»,— ответил господин Шульгинов.

21 сентября правительство временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Через две недели ограничение экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты было отменено для тех компаний, что поставляют на внутренний рынок не менее 50% продукта.

Уже сегодня, 9 октября, в портах Новороссийска и Приморска началась отгрузка дизельного топлива на экспорт. Вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры помогли «насытить внутренний рынок». По его словам, цены на топливо снизились уже в 81 регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».

Анастасия Ларина