В Новороссийске и Приморске начали отгрузку топлива на экспорт

В портах Новороссийска и Приморска началась отгрузка дизельного топлива на экспорт. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть» Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Экспорт дизеля частично возобновили после объявления полного запрета на вывоз топлива, введенного 21 сентября.

Как отметил господин Демин, поставки возобновились в минувшую субботу.

Согласно решению правительства РФ, ограничение экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты отменены для компаний, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% произведенного продукта. При этом экспорт топлива по железным дорогам находится под временным запретом.

Ограничения были введены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее в Минэнерго заявили, что дефицит бензина и дизеля на Кубани и ряде других регионов РФ был вызван сезонной загруженностью железных дорог. Позднее Росстат зафиксировал рост цен на топливо. В последнюю неделю сентября стоимость бензина в Краснодарском крае снизилась на 0,8%.

Анастасия Донскова

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