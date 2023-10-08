Главные новости недели в Нижегородской области к 8 октября

Согласован проект концессии по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Власти завершили переговоры с ООО КСК №11, дочерней компанией ДСК «Автобан», и подготовили два варианта реализации проекта: с федеральным финансированием и без него. Трасса будет платной.

Полуслепого нижегородского подростка осудили за подготовку к массовому убийству в одной из школ. Инвалида по зрению приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Объявлен третий аукцион на комплексное развитие территории в Нижнем Новгороде. Участок под застройку расположен в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная. Стартовая цена аукциона составляет 1 млн руб.

Футбольный клуб «Пари НН» лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России после матча с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 0:3.

Власти собираются разработать концепцию развития Грузинской улицы в Нижнем Новгороде. Ранее там планировалось создать заповедный квартал Нижегородской синагоги.

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» выполнило тестовый маршрут от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Запустить регулярный маршрут Нижний Новгород — Чебоксары — Казань планируется в 2024 году.

После выборов губернатора кабинет министров сформирован более чем наполовину. Переназначены 18 министров.

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