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«Краснодар» лишил «Пари НН» шансов на выход в плей-офф Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» 4 октября на своем поле обыграл нижегородский «Пари НН» со счетом 3:0. После этого проигрыша нижегородская команда лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Три гола в ворота нижегородцев забили Ильзат Ахметов на 33 минуте, Георгий Арутюнян на 62 минуте и Джон Кордоба в добавленное время после второго тайма.

В рамах Кубка России «Пари НН» еще сыграет с московским «Динамо» 2 ноября. В рамках Чемпионата России команда 8 октября на домашнем поле встретиться с «Крыльями Советов» из Самары.

«Отмучались»,— пишут болельщики нижегородского клуба в социальных сетях отмечают, что «играли не безнадежно», а «парни - молодцы, старались». Представители «Пари НН» отвечают, что теперь клуб «сосредоточится на чемпионате».

Андрей Репин

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