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Объявлен третий аукцион на комплексное развитие территории в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области объявило торги по третьей в Нижнем Новгороде площадке комплексного развития территории. Участок под застройку расположен в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная и включен в историческую территорию «Старый Нижний Новгород».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стартовая цена аукциона составляет 1,023 млн руб., шаг — 51 тыс. руб. За пять лет застройщик должен расселить несколько частных жилых домов и построить многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой. Общая площадь новой застройки составит 6,93 тыс. кв м, жилой — 4,62 тыс. кв м. Также за счет средств застройщика будет реконструирована часть Большой Перекрестной.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 октября. Организатором торгов выступает ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижнем Новгороде прошли два аукциона по предоставлению земельных участков под КРТ. Первым стал участок в районе ул. Правды площадью 1,84 га. Победителем торгов стало ООО СЗ «Новый город», получившее участок по стартовой цене 2,5 млн руб. На втором аукционе разыгрывался участок в Ленинском районе. Стартовая цена права на КРТ на этом участке составила 18,44 млн руб. Земля досталась структурами девелоперской группы «Самолет» за 190,8 млн руб.

Андрей Репин

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