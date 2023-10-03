Полуслепого нижегородского подростка осудили за подготовку к массовому убийству

Борский городской суд 3 октября приговорил к трем годам и двум месяцам колонии общего режима 18-летнего инвалида по зрению Александра О-ва, которого обвиняли в подготовке массового убийства в одной из нижегородских школ. Адвокат Иван Трунов сообщил «Ъ-Приволжье», что обвинение просило для подсудимого наказание 4 года 11 месяцев колонии. Решение о том, будет ли осужденный обжаловать приговор, еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным РИА «Новости», срок содержания под стражей с 27 января 2022 года будет зачтен осужденному из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии. В последнем слове подсудимый заявил, что при подготовке к преступлению обсуждал с друзьями планы нападения на школу, но не осознавал, к чему может привести. Защита просила оправдать подсудимого, так как все обвинение «построено на предположениях», а подсудимый отказался от обсуждаемых в переписке планов и намерений.

Как сообщалось, Александр О-ов и двое его сверстников в социальных сетях обсуждали планы нападения на школу. Переписка подростков вскрылась после того, как один из них попытался свести счеты с жизнью — полицейские нашли его дневники. Обвинение было предъявлено только одному из молодых людей. Еще один был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Роман Рыскаль