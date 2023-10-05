«Метеор-120Р» прошел по маршруту от Нижнего Новгорода до Чебоксар

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» прибыло из Нижнего Новгорода в Чебоксары в рамках тестирования нового маршрута до Казани. По данным чувашского минтранса, запустить маршрут Нижний Новгород — Чебоксары — Казань планируется в 2024 году. Пока стороны обсуждают особенности навигации будущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В минтрансе отметили, что последний раз в Чебоксарах советский «Метеор» работал на пассажирских маршрутах в 1995 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине сентября нижегородская область получила первый «Метеор-120Р». Всего регион планирует получить три таких судна. Которы будут работать на межрегиональных маршрутах до Костромы, Ярославля, Казани и Ульяновска.

Андрей Репин