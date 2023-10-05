Главные новости за 5 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
При обстреле курского Рыльска повреждены более 30 домов и ряд соцобъектов
Землю под снесенной станцией теплоснабжения в Воронеже предлагают отдать городу
Московский банк намерен обанкротить тамбовскую ГК «Турмясово»
Алексей Дыбов переизбран главой Валуйского горокруга Белгородской области
В Белгородской области особый противопожарный режим продлили до 25 октября
За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 59 млн рублей
12,6 тысяч жителей Черноземья пострадали от укусов клещей