Главные новости за 5 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

При обстреле курского Рыльска повреждены более 30 домов и ряд соцобъектов

Землю под снесенной станцией теплоснабжения в Воронеже предлагают отдать городу

Московский банк намерен обанкротить тамбовскую ГК «Турмясово»

Алексей Дыбов переизбран главой Валуйского горокруга Белгородской области

В Белгородской области особый противопожарный режим продлили до 25 октября

За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 59 млн рублей

12,6 тысяч жителей Черноземья пострадали от укусов клещей