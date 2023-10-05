За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 59 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 58,7 млн руб. за неделю с 25 сентября по 1 октября. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений МВД. Неделей ранее доход аферистов в макрорегионе составил 41,6 млн руб.

Больше всего они заработали на жителях Воронежской области — 36,3 млн руб. При этом липчане не отдали им ни рубля, судя по сообщениям местных полицейских. Белгородцы лишились 10,3 млн руб., тамбовчане — 6,1 млн руб. Жители Курской области пополнили кошельки злоумышленников на 5 млн руб., Орловской — на 1 млн руб.

Чаще всего мошенники обманывали жителей макрорегиона по схеме «звонок из банка», когда им звонили лжесотрудники финансовых организаций или «правоохранители», предупреждали о небезопасных операциях со счетом и предлагали спрятать средства от преступников на других счетах. Так, «работники банка» заставили жителя Курской области продать квартиру, а тамбовчанина — не только лишиться 2 млн руб., но и втайне от семьи скрыться от выдуманных преступников в другом городе.

Также мошенники часто зарабатывали на жителях Черноземья с помощью предложений легкого заработка и сценария «ваш родственник попал в ДТП», при котором, как правило, пожилым гражданам предлагают заплатить за непривлечение их близких к уголовной ответственности за провоцирование аварии.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Алина Морозова

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