Землю под снесенной станцией теплоснабжения в Воронеже предлагают отдать городу

Земельный участок под снесенной Воронежской атомной станцией теплоснабжения (ВАСТ) является «пригодным для инвесторов», но рассматривать перспективы его освоения можно будет лишь в случае передачи земли из федеральной собственности в муниципальную. Об этом заявил руководитель управления стратегического планирования и программ развития мэрии облцентра Андрей Жаглин в ходе заседания рабочей группы по инвестиционной деятельности Воронежа в гордуме.

Летом 2022 года губернатор Александр Гусев заявлял, что на 8,5 га снесенной ВАСТ, которые концерн «Росэнергоатом» (оператор российских атомных стаций, входит в госкорпорацию «Росатом») решил бесплатно передать региону, к началу 2023-го может быть размещена инвестиционная площадка промышленного характера. «Сейчас готовим пакет документов по передаче имущества и переводу земель в нашу собственность»,— говорил тогда господин Гусев и уточнял, что «формальные процедуры» могут быть завершены до конца 2022 года.

Атомную станцию теплоснабжения начали возводить в 1983 году. По расчетам, ВАСТ могла бы обеспечивать теплом почти весь Воронеж. Планировалось, что два реактора будут вырабатывать около 860 МВт в час. В перспективе рассматривалась реализация второй очереди из еще двух реакторов. Но в 1990 году строительство было остановлено: против проекта высказалось большинство воронежцев в ходе городского референдума. К этому времени был почти готов первый реактор и началось возведение второго. Почти 30 лет ВАСТ была законсервирована. По словам атомщиков, обсуждалось около 15 вариантов использования площадки, но ни один из них не был принят. В 2019 году «Росэнергоатом» решил снести ВАСТ. Контракт на работы за 750 млн руб. получила нижегородская компания «Волгаспецстрой». На одной из стадий демонтажа ей пришлось взрывать купол первого реактора. Работы были завершены в конце мая 2022-го.

По данным господина Жаглина, на сегодня в Воронеже планируется реализовать 27 инвестпроектов с вложениями на 29 млрд руб. в сумме. Они преимущественно направлены на создание новых или модернизацию действующих производств. Также заключено 11 концессионных соглашений, в рамках которых планируется инвестировать 33 млрд руб. При этом в Воронеже есть более 40 га намывных территорий, являющихся потенциально привлекательными для инвесторов и концессионеров, и восемь участков муниципальных предприятий общей площадью 2,5 га, «которым можно найти более эффективное применение».

Как выглядела ВАСТ накануне сноса — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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