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Алексей Дыбов переизбран главой Валуйского горокруга Белгородской области

Сегодня в ходе заседания первой сессии совета депутатов Валуйского горокруга Белгородской области 62-летнего Алексея Дыбова переизбрали в должности главы муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Господин Дыбов руководит Валуйским горокругом с 2012 года.

Процедура назначения проходила через конкурс стратегий, в котором приняли участие три кандидата. Совет депутат единогласно выбрал проект развития Валуйского горокруга, представленный действующим главой.

Алексей Дыбов начал карьеру фельдшером скорой помощи, где проработал десять лет. После курировал социально-культурное развитие муниципалитета, работал первым замглавы администрации местного самоуправления Красненского района по отраслевому развитию. С 2008 по 2012 год был главой Красненского района Белгородской области.

Мария Старикова

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