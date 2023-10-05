12,6 тысяч жителей Черноземья пострадали от укусов клещей

В Черноземье с 1 марта из-за укусов клещей к медикам обратились 12,6 тыс.человек, чуть меньше месяца назад количество пострадавших составляло 12 476 человек. По данным региональных управлений Роспотребнадзора, самый высокий показатель зафиксирован в Липецкой области, самый низкий — в Белгородской.

В Белгородской области, по данным на 7 сентября, за помощью к медикам после укусов клещей обратились 1 143 человека, в том числе 426 детей. Это самый низкий показатель в Черноземье. Зарегистрировано 65 случаев клещевого боррелиоза. Присасывание клещей произошло при посещении гражданами приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха. С начала сезона активности этих насекомых для борьбы с ними было обработано 1 210 га общественных мест.

В Воронежской области на 25 сентября было зарегистрировано 1 856 пострадавших от укусов клещей. Инфекционных заболеваний, передающихся этими насекомыми, у граждан не выявлено. Для профилактики их распространения обработано 1 283 га общественных мест.

В Курской области клещи укусили не менее 1 652 человек, в том числе 721 ребенка — по данным на 2 октября. С 1 марта было зафиксировано 46 случаев заражения клещевым боррелиозом, в том числе шести детей младше 14 лет. Для борьбы с опасными насекомыми, по данным на 14 июля, было обработано 683,8 га общественных мест.

В Липецкой области из-за укусов клещей к медикам обратились 3 808 человек, в том числе 1 682 ребенка — по данным на 14 сентября. Это самый высокий показатель в макрорегионе. Случаев распространения инфекций, передающихся этими насекомыми, не зарегистрировано. В 64,5% случаев клещи нападали на местных жителей в домовладениях и на приусадебных участках, в 19,9% — на природе, в 7,1% — на территории садоводческих товариществ. Для борьбы с переносчиками заболеваний были обработаны 975 га общественных мест.

В Орловской области, по данным на 4 октября, зафиксировано 1 904 пострадавших от укусов клещей, в том числе 674 ребенка. Зарегистрировано 18 случаев заражения клещевым боррелизом — только среди взрослых. Для профилактики передающихся с укусами этих насекомых инфекций был обработан 391 га общественных мест.

В Тамбовской области клещи укусили не менее 2 237 человек, в том числе 710 детей (по данным на 27 августа). Передающиеся опасными насекомыми заболевания у пострадавших не выявлены. В 60,6% случаев присасывание клещей произошло в частных домовладениях и на приусадебных участках, в 17,4% — в населенных пунктах, в 11,9% — на природе, в 4% — на дачах, в 0,8% — на кладбищах, в 2,9% — в других местах отдыха. Для борьбы с этими насекомыми специалисты обработали 706 га общественных мест.

Алина Морозова

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