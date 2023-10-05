В Белгородской области особый противопожарный режим продлили до 25 октября

Белгородские власти снова продлили действие особого противопожарного режима на землях лесного фонда: он действовал 4 октября, теперь — до 25 октября 2023 года. Об этом сообщили в министерстве природопользования Белгородской области. Решение, как и прежде, обусловлено «установившейся в регионе сухой и жаркой погодой, что способствует возникновению в лесах области высокой пожарной опасности».

На время действия особого режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств. Ограничения касаются проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Режим в Белгородской области был введен 20 апреля и с тех пор несколько раз продлевался. Аналогичный запреты действуют во всех регионах Черноземья, кроме Орловской области. Там режим отменили в начале августа.

В конце сентября в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) сообщали, что в октябре в Белгородской области и на юге Воронежской прогнозируются «повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров».

Мария Старикова