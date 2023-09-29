В жилых домах Петербурга со 2 октября начнется периодическое протапливание
Источники теплоснабжения для протапливания квартир начнут включать 2 октября. В Смольном указали, что соответствующий документ подписали в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Губернатор Петербурга Александр Беглова напомнил, что в первую очередь внимание по обеспечению отоплением уделяется объектам социальной инфраструктуры, поэтому сначала теплоснабжение поступит в школы, детские сады и больницы.
Протапливать жилые дома начнут со 2 октября. Периодическая подача тепла может быть осуществления в этот день, если собственники помещений не назначили другую дату.
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