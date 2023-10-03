Шойгу: благодаря миротворцам РФ в Карабахе удалось избежать большего числа жертв

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе помогли избежать большего числа жертв. По его словам, они помогли вывезти в Армению более 98 тыс. жителей. По последним данным армянских властей, из Нагорного Карабаха в республику переехали 100 617 вынужденно перемещенных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Благодарю наших ребят, российских миротворцев, за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв»,— сказал министр во время селекторного совещания с руководящим составом Минобороны.

Он уточнил, что российские военнослужащие помогли в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте, а также оказывали медицинскую помощь пострадавшим. «Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии»,— добавил министр.

Премьер Армении Никол Пашинян упрекал РФ, что ее миротворческий контингент не справился со своей задачей. 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. 24 сентября господин Пашинян объявил о пересмотре структуры безопасности Армении, отметив, что российские миротворцы не могут должным образом обеспечить безопасность армян в Карабахе.

По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий погибли не менее 200 человек, ранены 400. Азербайджан говорил, что в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» погибли 192 его военнослужащих. 20 сентября при обстреле в Карабахе погиб замкомандующего российскими миротворцами в регионе Иван Ковган.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Лаура Кеффер