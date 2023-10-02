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Продажа имущества белгородского троллейбусного парка приостановлена до конца года

Собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт» (управлял белгородскими троллейбусами) единогласно продлило приостановку распродажи инфраструктуры до 31 декабря. Решение принято с учетом необходимости проведения предварительного следствия, которое ведет региональное управление СКР, сообщил конкурсный управляющий Владислав Сегедин.

Ранее кредиторы по просьбе следователей приостанавливали распродажу до начала осени. В феврале председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов. В марте распродажа была приостановлена, а в июне возобновлена.

Летом с торгов хотели реализовать единственный оставшийся крупный актив — троллейбусное депо за 145,2 млн руб. Кроме того, за 5 млн было выставлено оборудование подстанций и товарно-материальные ценности. Через несколько дней после объявления о торгах они были приостановлены.

К моменту весенней приостановки большая часть имущества уже была распродана за суммы, в разы меньшие от начальной цены. Подстанции, контактные линии и грузовики были выкуплены за 38,7 млн при начальных 68,9 млн. Основной актив — 65 троллейбусов — продан за 7,7 млн, то есть по цене в 19 раз меньше от начальных 145,1 млн. Часть троллейбусов сейчас работает в Воронеже.

О причинах отказа белгородских властей от этого вида транспорта читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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