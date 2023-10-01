Главные новости к утру 1 октября

Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине, и не допустил шатдауна. Республиканцы и демократы пообещали, что документ о поддержке Киева будет принят позднее. Президент Джо Байден подписал документ и выразил надежду, что республиканцы обеспечат возможность предоставления помощи Украине. Пентагон сообщил, что почти исчерпал все средства на поддержку Киева.

На выборах в Словакии лидирует партия «Курс — социальная демократия». Ее лидер, бывший премьер Роберт Фицо выступает против помощи Украине, за мирные переговоры, а также критикует НАТО.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину. Он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов для вывоза украинского зерна морским путем.

Российский и армянский боксер Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину из Швеции и не смог защитить вакантный титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 12-раундовый бой в супертяжелом весе завершился раздельным решением судей.