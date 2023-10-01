На выборах в Словакии лидирует партия, выступающая против помощи Киеву
Оппозиционная партия «Курс — социальная демократия» лидирует на парламентских выборах в Словакии после подсчета больше 80% голосов. Ее лидер, бывший премьер Роберт Фицо выступает против помощи Украине, за мирные переговоры, а также критикует НАТО. Экзит-полы отдавали победу либеральной «Прогрессивной Словакии», которая пока занимает только третье место.
Предварительные итоги голосования (подсчет 80,49%, данные приводит TV Markiza):
- «Курс — социальная демократия» — 23,72%;
- «Голос — социальная демократия» — 15,51%;
- «Прогрессивная Словакия» — 15,08%;
- «Обычные люди и друзья» — 9,54%;
- Христианско-демократическое движение — 7,22%.
Пятипроцентный барьер преодолевают еще четыре партии, они набирают от 5% до 5,76%.
Досрочные выборы состоялись, потому что в середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. В итоговых опросах Ipsos и Focus «Курс — социальная демократия» побеждал «Прогрессивную Словакию» с небольшим отрывом. По данным экзит-полов, «Прогрессивная Словакия» должна победить с небольшим отрывом.