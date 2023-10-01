На выборах в Словакии лидирует партия, выступающая против помощи Киеву

Оппозиционная партия «Курс — социальная демократия» лидирует на парламентских выборах в Словакии после подсчета больше 80% голосов. Ее лидер, бывший премьер Роберт Фицо выступает против помощи Украине, за мирные переговоры, а также критикует НАТО. Экзит-полы отдавали победу либеральной «Прогрессивной Словакии», которая пока занимает только третье место.

Предварительные итоги голосования (подсчет 80,49%, данные приводит TV Markiza):

«Курс — социальная демократия» — 23,72%;

«Голос — социальная демократия» — 15,51%;

«Прогрессивная Словакия» — 15,08%;

«Обычные люди и друзья» — 9,54%;

Христианско-демократическое движение — 7,22%.

Пятипроцентный барьер преодолевают еще четыре партии, они набирают от 5% до 5,76%.

Досрочные выборы состоялись, потому что в середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. В итоговых опросах Ipsos и Focus «Курс — социальная демократия» побеждал «Прогрессивную Словакию» с небольшим отрывом. По данным экзит-полов, «Прогрессивная Словакия» должна победить с небольшим отрывом.

Леонид Уварчев