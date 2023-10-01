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Коммерсантъ FM
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Гассиев проиграл Валлину и расстался с интерконтинентальным титулом WBA

Российский и армянский боксер Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину из Швеции и не смог защитить вакантный титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 12-раундовый бой в супертяжелом весе завершился раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Валлину (115:113, 115:113), один — Гассиеву (117:112).

29-летний Гассиев выступал с армянской лицензией. В марте он получил гражданство Армении. Поражение стало для него вторым в профессиональной карьере. На его счету 30 побед (23 нокаутом). Он бывший чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в первом тяжелом весе. С 2020 года выступает в супертяжелом весе.

Для 32-летнего Валлина победа стала 26-й в профессиональной карьере (14 нокаутом) при одном поражении. Швед получил возможность провести бой звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA.

Леонид Уварчев

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