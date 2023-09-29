Главные новости за 29 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Лабинский городской суд отклонил ходатайства концерна «Покровский» по делу о национализации имущества, который ранее подала Генпрокуратура РФ.

Жителя Новокубанска приговорили к 8,5 годам, признав виновным в распространении ложной информации в соцсетях о действиях российских военных.

Пятерых жителей Анапы будут судить за обман 24 граждан на 260 млн руб. Преступники предлагали временно переоформить недвижимость на третьих лиц, чтобы получить несуществующую госвыплату «кадастрового вычета».

Судебные приставы потребовали от АО «Хоста чай» вернуть государству 101 га земли по решению суда.

В Геленджике завершили строительные работы на Южном моле крупнейшей в стране яхтенной марины. Северный мол готов уже на 95%, на объекте благоустраивают территорию.

Группа компаний «Основа» подписала соглашение об открытии двух новых семейных термальных комплексов «Термолэнд» в Краснодаре и одного — в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект составят более 1,8 млрд руб.

Два человека пострадали в массовом ДТП в районе Севастополя. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля.

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