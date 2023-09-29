В Анапе будут судить мошенников за хищение недвижимости на 260 млн рублей

Пятерых жителей Анапы будут судить за обман 24 граждан на 260 млн руб. Преступники предлагали временно переоформить недвижимость на третьих лиц, чтобы получить несуществующую госвыплату «кадастрового вычета». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Когда доверчивые жители соглашались на сделку, глава ОПГ оформлял их недвижимость на подставных лиц и перепродавал. В итоге граждане лишились права собственности на свои квартиры, дома и земельные участки общей стоимостью 260 млн руб.

На пятерых мошенников в возрасте от 38 до 62 лет было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, и ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Двух членов ОПГ заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Имущество организатора преступной группировки, в том числе оформленное на третьих лиц, арестовали на 560 млн руб. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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