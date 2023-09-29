В Геленджике достроили южный мол крупнейшей яхтенной марины в РФ

В Геленджике завершили строительные работы на Южном моле крупнейшей в стране яхтенной марины. Северный мол готов на 95%, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».

На объектах сделали общеплощадочные инженерные сети, причалы и берегоукрепления. Сейчас началась укладка асфальтобетона, проводятся работы по электроснабжению и электроосвещению, монтируются канализационные насосные станции, противопожарный водопровод и система канализации дождевых сточных вод.

На объекте благоустраивают территорию. Также строится комплексная система безопасности марины, которая будет включать видеонаблюдение, сети связи, систему контроля и управления доступом.

В комплекс будет входить пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек. После ввода в эксплуатацию в морпорту Геленджика смогут находиться не менее 200 яхт.

Татьяна Ручкина

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