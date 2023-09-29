АО «Хоста чай» получило требование о возврате 101 га земли по решению суда

АО «Хоста чай» получило от судебных приставов постановление о возврате земельного участка площадью 101 га МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея по решению суда. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал замдиректора общества Сергей Мочалов.

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«Согласно постановлению суда и проигранной нами апелляционной жалобы, мы должны вернуть земельный участок государству. Сейчас заканчивается сезон сборки урожая, нельзя бросить в один момент то, чем компания занималась в течение 30 лет. Мы продолжаем собирать чай "на птичьих правах", надеясь на положительное решение по нашему вопросу»,— комментирует господин Мочалов.

По его словам, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг, 28 сентября, на агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» встретился с чайными производителями из Сочи.

«В ближайшее время будет создана рабочая группа с сельхозпроизводителями (чаеводами из Сочи). Возможно, мы сможем перезаключить договоры аренды с Росимуществом»,— рассказал Сергей Мочалов.

В процессе передачи земельного участка Росимуществу по решению суда в настоящий момент находится также и АО «Солохаульский чай».

«Общая площадь нашей территории составляет 970 га. Вместе с тем наше предприятие продолжает сейчас работать, производство не останавливается. Надеемся, что работающие компании будут иметь возможность перезаключить договоры аренды»,— добавила директор АО «Солохаульский чай» Ирина Гордиенко.

В 2022 году по искам Генпрокуратуры РФ суд аннулировал арендные права и обязал фермеров освободить также более 3,5 тыс. га земельных участков (АО «Адлерский чай» — 1,5 тыс. га, АО «Шапсугский чай» — 1,5 тыс. га, «Мацестинский чай» — 538 га).

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «К президенту на чай».

Тат Гаспарян

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