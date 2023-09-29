В Севастополе на автодороге в Инкерман произошла массовая авария

В Севастополе на 7 км (+800 м) автодороги в Инкерман произошло массовое ДТП при участии четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

По данным ведомства, 29 сентября в 16:20 54-летний водитель грузовика превысил скорость, из-за чего столкнулся с попутными автомобилями Changan, Mitsubishi Pajero и «Лада Ларгус».

«Признаков опьянения у водителей не установлено»,— говорится в сообщении.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир Changan.

По факту происшествия проводится проверка, отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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