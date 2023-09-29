Жителя Новокубанска осудили на 8,5 лет за фейки в соцсетях о действиях военных

Жителя Новокубанска осудили за распространение ложной информации в соцсетях о действиях российских военных. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в марте 2022 года 38-летний подозреваемый распространил в одном из мессенджеров фотографии с подписями, содержащими недостоверные сведения о действиях российских вооруженных сил. При этом мужчина получил денежное вознаграждение от пользователей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. В течение четырех лет фигуранту дела запрещено вести деятельность, связанную с работой средств массовой информации. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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