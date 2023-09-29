Эксперта стороны защиты по делу Скочиленко просят уволить из СПбГУ

Проректор по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов направил жалобу в этическую комиссию на преподавательницу СПбГУ Светлану Друговейко-Должанскую. Она выступает экспертом со стороны защиты по делу художницы и музыкантки Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 207.3 УК РФ). Госпожа Друговейко-Должанская на заседаниях суда раскритиковала лингвистическую экспертизу стороны обвинения, в заключении которой было обозначено, что подсудимая распространила ложную информацию о ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ

Протокол заседания этической комиссии опубликован на сайте СПбГУ 29 сентября. Согласно тексту жалобы проректора Пенова, в интервью СМИ преподавательница «с сарказмом высказывалась о компетентности своих коллег». Кроме того, по его словам, Светлана Друговейко-Должанская размещает в соцсетях «некорректные комментарии и выражения» о компетентности экспертов СПбГУ. В них она якобы ставит под сомнение их профессиональную компетенцию, как и статус СПбГУ как экспертной организации.

Университетская комиссия по этике заявила, что преподавательница действительно нарушила морально-этические нормы, не заботясь о репутации СПбГУ. «Признать, что действия С. В. Друговейко-Должанской несовместимы со статусом универсанта Санкт-Петербургского государственного университета»,— следует из текста протокола.

В мае 2023 года в ходе заседания суда старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская заявила, что не нашла заведомой ложности в ценниках госпожи Скочиленко.

Полина Пучкова

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