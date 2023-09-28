В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №61

С 30 сентября в Екатеринбурге в маршрут автобуса №61 добавится три новые остановки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным администрации, в схему движения будут включены остановки «Школа», «Софьи Перовской» и «Ольховская». В прямом направлении автобус поедет по следующим улицам:

Пехотинцев — Софьи Перовской — Ольховская — Техническая — Бебеля — Черепанова — Стрелочников — переулок Невьянский — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола.

В обратном направлении схема движения автобуса № 61 изменится следующим образом:

40-летия Комсомола — Сыромолотова — Владимира Высоцкого — Малышева — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — переулок Невьянский — Стрелочников — Черепанова — Бебеля — Ольховская — Софьи Перовской — Пехотинцев.

Напомним, улица Автономных Республик будет перекрыта до 15 ноября. с 08:00 пятницы, 29 сентября, до 19:00 воскресенья, 1 октября будет запрещено парковаться на стоянке на площади 1905 года. Движение транспорта по проспекту Ленина перекроют из-за съемок финальной сцены фильма «Адам и Ева 2.0». Участок ул. Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября.

До 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. До 15 октября перекрыт участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц перекрыли перекресток ул. Карасьевской и Медногорской.

Полина Хабарова

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