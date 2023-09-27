На площади 1905 года в Екатеринбурге запретят парковаться на два дня

На парковке на площади 1905 в Екатеринбурге запретят стоянку на два дня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением традиционной ярмарки продуктов. Парковаться на стоянке напротив мэрии будет запрещено с 08:00 пятницы, 29 сентября, до 19:00 воскресенья, 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным администрации, ярмарка пройдет 30 сентября и 1 октября. На ней уральцы смогут приобрести свежие овощи, ягоды, грибы и мед. Также на ней будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, картины, игрушки ручной работы и другое.

Напомним, движение транспорта по проспекту Ленина перекроют из-за съемок финальной сцены фильма «Адам и Ева 2.0». Участок ул. Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября. До 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. До 15 октября перекрыт участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц перекрыли перекресток ул. Карасьевской и Медногорской.

Полина Хабарова

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