В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют участок улицы Бажова

В Екатеринбурге с 9 сентября по 15 октября перекроют участок улицы Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сказано в сообщении, перекрытие связано с ремонтом труб. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршрут общественного транспорта не изменится.

Напомним, с 25 августа по 28 августа будет ограничено движение транспорта по ул. 2-й Новосибирской, от ул. Чемпионов до дома № 68 по ул. 2-й Новосибирской. На Уралмаше на участке улицы Кузнецова введут одностороннее движение на целый год из-за строительства жилого дома.

Полина Хабарова

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