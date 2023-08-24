В Екатеринбурге на месяц перекроют перекресток улиц Карасьевской и Медногорской

В Екатеринбурге с 4 сентября на месяц перекроют перекресток улиц Карасьевской и Медногорской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано со строительными работами на ул. Карасьевской.

По данным администрации, зону перекрытия можно будет объехать по ул. Майской и далее по Терновому переулку. Ограничение будет действовать до 4 октября.

Напомним, участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября. С 9 сентября по 15 ноября будет ограничено движение на участке улицы Сакко и Ванцетти.

Полина Хабарова

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