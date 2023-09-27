Улица Автономных Республик в Екатеринбурге будет перекрыта до 15 ноября

В Екатеринбурге движение по улице Автономных Республик и переулку Федорова будет перекрыто по 15 ноября. Ранее дорога была закрыта до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, на участке ведутся работы по благоустройству. Водители могут объехать зону перекрытия по ул. Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. Схема движения общественного транспорта не изменится.

Напомним, с 08:00 пятницы, 29 сентября, до 19:00 воскресенья, 1 октября будет запрещено парковаться на стоянке на площади 1905 года. Движение транспорта по проспекту Ленина перекроют из-за съемок финальной сцены фильма «Адам и Ева 2.0». Участок ул. Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября.

До 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. До 15 октября перекрыт участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц перекрыли перекресток ул. Карасьевской и Медногорской.

Полина Хабарова

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