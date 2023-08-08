Участок улицы Мельникайте в Екатеринбурге перекроют с 19 августа по 17 ноября

В Екатеринбурге участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной будет перекрыт с 19 августа по 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На участке будут производиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Объехать перекрытие можно будет по ул. Нагорной и Синяева. Изменений в маршрутах общественного транспорта не будет.

Напомним, в Екатеринбурге 5 и 6 августа перекроют несколько участков центра города из-за спортивных мероприятий. Кроме того, перекрытия в центре ожидаются и с 11 по 19 августа — в дни празднования 300-летия города.

Полина Хабарова

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