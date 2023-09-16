Глава ВГА сообщил о серьезных боях у реки Оскол в Харьковской области

Глава действующей на подконтрольной России части Харьковской области военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол идут серьезные бои. В них, по словам господина Ганчева, задействованы артиллерия и авиация.

Оскол протекает по территории Белгородской и Курской областей России и в Харьковской области Украины.

«Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении»,— сообщил господин Ганчев «РИА Новости».

С утра 16 сентября в части Харьковской области, подконтрольной украинским силам, была объявлена воздушная тревога. В августе украинские власти региона эвакуировали населенные пункты, которые находятся близко к зоне боевых действий, а также левый берег Оскола.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».