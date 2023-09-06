Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США увидели заметный прогресс в контрнаступлении вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен и посол США на Украине Бриджет Бринк в посольстве США в Киеве 6 сентября

Фото: Reuters Энтони Блинкен и посол США на Украине Бриджет Бринк в посольстве США в Киеве 6 сентября

Фото: Reuters

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности»,— сказал господин Блинкен журналистам перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой (цитата по CNN).

Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев сегодня, 6 сентября. Ранее он уже посетил Берковецкое кладбище в Киеве, где похоронены украинские военные. В ходе визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Reuters, господин Блинкен также объявит о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет очень сложно. По данным Financial Times, чиновники США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке. При этом в Белом доме заявляли, что Украина добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении на юге Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин называл контрнаступление «провалом». Министр обороны Сергей Шойгу подтверждал его слова.

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