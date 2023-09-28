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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 28 сентября

Россия начала ограничивать экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей в Краснодарском крае.

Законопроект Минфина РФ о «донастройке» налоговых льгот при преференциальных режимах вызвал возражения — с ним не согласны в Минэкономики, а также в некоторых регионах, на территории которых есть зоны льготного налогообложения.

У Госдепа США и министерства обороны страны возникли разногласия по поводу поставок оружия Украине, передает газета Politico со ссылкой на источники. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что поставки необходимо ускорить и активизировать, однако в Пентагоне занимают «более осторожную позицию».

В Ташкенте прогремел сильный взрыв в районе местного аэропорта. По данным министерства внутренних дел Узбекистана, причиной инцидента стало попадание молнии в склад, где находились электромобили. Минздрав республики сообщил, что в результате взрыва есть пострадавшие, но их число не раскрывается.

Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить до 20 лет сроки за порчу ж/д-путей в период проведения военной операции на Украине.

Доля доллара в международных расчетах в августе 2023 года через SWIFT увеличилась до 48,03% против 46,5% в июле, что стало максимумом за все время наблюдений.

России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта. Однако, по его словам, для РФ важно, чтобы переговоры проводились «с учетом текущих реалий на земле».

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