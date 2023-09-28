Миронов предложил увеличить до 20 лет сроки за порчу ж/д-путей в период СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов считает, что в РФ необходимо увеличить наказание за порчу транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожный путей, по заданию иностранного государства в период введения боевых действий. Он полагает, что такие преступления должны наказываться реальным лишением свободы на срок до 20 лет.

По информации ТАСС, политик вместе со своими коллегами-справедливороссами уже разработал соответствующий законопроект и в ближайшее время этот документ будет внесен в нижнюю палату парламента.

Господин Миронов и ряд других депутатов от «Справедливой России» предлагают ужесточить санкцию статьи 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Сейчас она предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Авторы проекта закона считают необходимым увеличить максимальный срок наказания до 20 лет, а минимальный — до 12 (при условии, что преступление было совершено по заданию зарубежных кураторов). Парламентарии отмечают, что в период проведения российской военной операции на Украине число умышленных повреждений ж/д-путей существенно увеличилось, однако подобные деяния лишь «в крайне редких случаях трактуют как диверсию». В связи с этим эсеры призывают усилить меры наказания по «профильной» уголовной статье.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, предусматривающие вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию и финансирование диверсий, а также за вовлечение в такую деятельность других лиц. За склонение, вербовку или вовлечение в совершение диверсии законом теперь предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы. Пособничество диверсиям наказывается лишением свободы от десяти до 20 лет: в документе оно определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также как обещание скрыть преступника.

Александр Кислов