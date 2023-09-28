Politico: у Госдепа и Пентагона возникли разногласия по поставкам оружия для ВСУ

У Госдепа США и министерства обороны страны возникли разногласия по поводу поставок оружия Украине, передает газета Politico со ссылкой на источники. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что поставки необходимо ускорить и активизировать, однако в Пентагоне занимают «более осторожную позицию», сообщают источники издания.

«Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения»,— отмечают собеседники Politico в американских политических кругах.

Инсайдеры газеты так описывают споры между ведомствами: Госдеп полагает, что Соединенные Штаты, начав активно поддерживать Украину на военном и дипломатическом треках, взяли на себя определенные обязательства и должны их придерживаться, в Пентагоне же уверены, что продолжать помогать Вооруженным силам Украины нужно так, чтобы Вашингтон не оказался бы вовлечен в прямой военный конфликт с Москвой. По информации источников Politico, в Пентагоне «крайне осторожно и тщательно» оценивают каждый пакет американской военной помощи Украине с точки зрения «возможного расширения конфликта», периодически предлагая исключить из плана поставок те или иные виды вооружения. В Госдепе же считают, что вопрос о поддержке Украины, прежде всего, является политическим, а не военным.

Ранее Сенат США предложил сократить объем средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Согласно проекту закона, $4,5 млрд выделят по линии Пентагона «для реагирования на ситуацию на Украине». Еще $1,65 млрд — по линии Госдепа на дополнительную помощь.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов