Конгрессмены США отклонили две поправки о сокращении объема помощи Украине

Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине.

Автором одной из поправок стал конгрессмен республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Политик предложил полностью прекратить выделение средств из бюджета США на военную помощь Киеву в следующем финансовом году (стартует 1 октября 2023 года). Инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, однако 339 конгрессменов проголосовали против предложения господина Гетца.

Еще одно предложение о кардинальном сокращении финансирования Украины со стороны США внес другой представитель Республиканской партии Энди Биггс, который заседает в Палате представителей от штата Аризона. Парламентарий предложил исключить $300 млн из средств Пентагона на обучение украинских солдат и закупку оружия для Вооруженных сил Украины. Предложенная господином Биггсом была отклонена 330 голосами «против», «за» проголосовали 104 законодателя.

Также в ходе этого же заседания конгрессменами была отклонена еще одна предложенная несколькими республиканцами поправка о запрете поставлять Украине американские кассетные боеприпасы.

Ранее Сенат США предложил сократить объем средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Согласно проекту закона, $4,5 млрд выделят по линии Пентагона «для реагирования на ситуацию на Украине». Еще $1,65 млрд — по линии Госдепа на дополнительную помощь. Данное предложение пока не рассмотрено.

Александр Кислов