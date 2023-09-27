Главные новости к утру 27 сентября

Омбдусмен непризнанной НКР Гегам Степанян сообщил о 68 погибших в результате взрыва цистерны с топливом в Нагорном Карабахе. Еще 290 человек пострадали. К утру рейсами санитарной авиации ВКС РФ эвакуироовали 58 человек с ожогами различной степени.

Власти хотят ограничить применение на объектах критической информационной инфраструктуры электроники с чипами, разработанными на закрытых зарубежных архитектурах.

Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Забастовка завершится в 00:01 27 сентября (10:01 мск).

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Такая оценка содержится в новом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Суд в Нью-Йорке постановил, что бывший президент США Дональд Трамп несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния в финансовых отчетах на миллиарды долларов в год.

По итогам января—августа россияне приобрели в кредит более 51% всех новых автомобилей. Граждане стараются успеть приобрести авто по текущим ценам и ставкам, опасаясь дальнейшего роста и того и другого.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер 27 сентября объявит о временных проверках на границе страны с Польшей и Чехией на фоне притока мигрантов, сообщило Politico.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».