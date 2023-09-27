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Коммерсантъ FM
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Голливудские сценаристы решили прекратить забастовку

Американская гильдия сценаристов (WGA) объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней — вторая по длительности для гильдии. Как сообщило издание Hollywood Reporter, забастовка завершится в 00:01 27 сентября (10:01 мск).

Решение принято по результатам голосования руководства WGA. Сценаристы могут писать, продавать сценарии и проводить рабочие встречи. При этом в дальнейшем предварительное соглашение сценаристов должно быть ратифицировано. Встреча по этому вопросу пройдет со 2 по 9 октября.

24 сентября представители бастующей WGA встретились с участниками AMPTP в воскресенье после очередного неудачного раунда переговоров. В результате стороны пришли к предварительной договоренности о завершении забастовки.

Голливудские сценаристы проводят забастовку с мая. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например сиквела «Дюны».

Лусине Баласян

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