Главные анонсы 27 сентября

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференцсвязи проведет совещание с членами правительства и обсудит с ними реализацию программы социально-экономического развития Калининградской области.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев продолжит рабочий визит в Каир.

В Пскове пройдет инаугурация губернатора Михаила Ведерникова. В Анадыре состоится церемония вступления в должность губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. В Якутске пройдет церемония вступления в должность главы Якутии Айсена Николаева.

Таганский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к журналистке Елизавете Осетинской (признана иностранным агентом) и правозащитнице Ольге Романовой (признана иностранным агентом).

Арбитражный суд Приморского края проведет предварительное судебное заседание по иску заместителя генерального прокурора РФ к ООО «Фининвест» (Москва) о признании незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край, оператор единственного действующего борного месторождения в РФ).

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассацию прокуратуры Свердловской области, поданную в связи с прекращением уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом «Z».

В Скопине (Рязанская область) состоится предварительное судебное заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

В Москве пройдет заседание совета Евразийской экономической комиссии.

В Комсомольске-на-Амуре запланирована церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр «Каракурт», «Ржев» и «Удомля».

Корабль «Союз МС-23» вернется на Землю. На борту корабля — космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, астронавт Фрэнк Рубио.

На 27 сентября запланированы переговоры министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберта Телуса и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского. Переговоры будут посвящены теме поставок украинского зерна на территорию Польши.

В Нью-Йорке перед судом предстанет сенатор-демократ Роберт Менендес. Ему предъявлено обвинение в коррупции и использовании влияния для тайной помощи Египту.

Суд в Мальме (Швеция) проведет заседание по делу экоактивистки Греты Тунберг, обвиняемой в отказе выполнить требования полицейских во время акции по блокировке порта.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Латвии Эвики Силиня.

В Нью-Йорке состоится заседание генерального комитета Генассамблеи ООН.