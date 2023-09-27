Рейсами ВКС РФ эвакуированы 58 пострадавших при взрыве бензовоза в Карабахе

Из госпиталя и медицинского центра Нагорного Карабаха рейсами санитарной авиации ВКС РФ госпитализировали 58 человек с ожогами различной степени, полученными при взрыве бензовоза с топливом. Им окажут помощь в профильных медучреждениях, сообщил начальник медицинского отдела миротворческого контингента России Павел Суслов.

«Эвакуация граждан осуществляется рейсами санитарной авиации ВКС России. В настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно»,— сообщил господин Суслов.

Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября на трассе Степанакерт—Аскеран. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из Нагорного Карабаха в Армению. В связи с этим в момент взрыва на заправке находились сотни людей.

По последним данным, подтверждена гибель 68 человек. Еще 290 пострадали. Судьба 105 человек пока неизвестна, cледует из данных обращений в информационные центры.

Лусине Баласян