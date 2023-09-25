Главные новости за 25 сентября. Воронеж, Белгород, Курск

Сенатор от Воронежской области Галина Карелова ушла с поста вице-спикера Совфеда

Четыре человека было ранено сегодня в результате обстрела территорий Белгородской области

Бывшего зампрокурора Левобережного района Воронежа Андрея Власюка отправят в колонию на шесть с половиной лет

Евгений Бажанов возглавил воронежский областной департамент ЖКХ

Исполняющим обязанности вице-мэра Воронежа по внутренней политике назначен Иван Панченко, ранее возглавлявший прокуратуру Рязанской области, но ушедший в отставку в начале 2023 года

Наивысший класс пожарной опасности установлен в 23 воронежских муниципалитетах

В Курской области из-за атаки беспилотников повреждены несколько зданий