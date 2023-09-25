В Курской области из-за атаки беспилотников повреждены несколько зданий

В Центральном округе Курска после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы повреждения нескольких частных домов и крыши административного здания, в многоквартирном доме выбило окна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт. По его информации, сработала система ПВО, пострадавших нет. По информации мэра облцентра Игоря Куцака, всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля.

Господин Старовойт также рассказал, что еще один беспилотник упал в Курском районе Курской области. Пострадавших также не зафиксировано, но в одном из частных домов были выбиты стекла.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова