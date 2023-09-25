Евгений Бажанов возглавил воронежский областной департамент ЖКХ

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возглавит Евгений Бажанов. В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что губернатор Александр Гусев уже подписал указ о назначении господина Бажанова. Ранее он руководил департаментом государственного регулирования тарифов Воронежской области.

Пост главы департамента ЖКХ и энергетики освободился в конце июля. Тогда с должности по собственному желанию ушел Максим Зацепин, руководивший департаментом с октября 2019 года.

Евгений Бажанов родился в 1979 году. В 2001–2002 года работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, в 2003–2015 годах занимал руководящие должности на предприятиях Воронежа. С 2016 по 2018 год возглавлял управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, в марте–июне 2019-го работал замдиректора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019 года — руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с апреля 2020-го — руководитель департамента госрегулирования тарифов.

Мария Старикова